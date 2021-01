Het gaat langzaamaan beter met Willem van Kooten. De tachtigjarige voormalige radiomaker belandde in het najaar vanwege een bacteriële infectie in een Portugees ziekenhuis.

"Het begon met een longontsteking", vertelt Van Kooten, die vorige week zijn tachtigste verjaardag vierde, aan De Telegraaf. "In eerste instantie dacht ik dat het coronavirus mij te pakken had genomen. Dat was niet het geval. Uiteindelijk bleek er een dodelijke bacterie in mijn lichaam te zitten die mijn vitale organen aantastte."

De voormalige radiopersoonlijkheid, die onder het pseudoniem Joost den Draaijer programma's maakte, belandde op de intensive care. "Mijn nieren functioneerden bijna niet meer. Met onder meer antibiotica hebben de artsen uiteindelijk het proces tot stilstand kunnen brengen."

Van Kooten herstelt inmiddels in Portugal, hoewel hij graag zou teruggaan naar zijn woning in Nederland. "Aangezien ik tot de risicogroep behoor, durf ik niet terug te vliegen naar Nederland. Dat zou mijn doodvonnis betekenen."