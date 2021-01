Ali B zegt dat hij en Waylon woensdag hartelijk hebben gelachen om de onenigheid die ze hadden tijdens opnames van The Voice.

Albert Verlinde vertelde dinsdag in Shownieuws dat de twee na een discussie met elkaar op de vuist waren gegaan in een toiletruimte. Zowel Ali B als RTL ontkent dat, maar in de uitzending van RTL Boulevard waren woensdag beelden van een verhitte discussie tussen de twee te zien. Ali B lijkt daarbij flink uit te halen naar Waylon.

Meer had de onenigheid echter niet om het lijf, aldus de rapper in RTL Boulevard. "Ik wil niet eens ingaan op de inhoud van de discussie, want je bent het weleens ergens niet over eens en dan krijg je een discussie."

"Waylon en ik hebben dit eerder meegemaakt", gaat hij verder. "We zijn allebei emotionele mensen, maar we maken het ook meteen weer goed. Meteen erna konden we er alweer om lachen en vandaag hebben we er ook nog om gelachen."