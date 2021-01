Selina van Gool, de ex-vriendin van Gers Pardoel, heeft aangifte tegen de zanger gedaan wegens onder meer bedreiging.

Van Gool maakte bij de politie melding van huisvredebreuk, intimidatie, geweld en bedreiging, zo bevestigt ze in gesprek met RTL Boulevard. In het belang van de twee kinderen die ze met de zanger heeft, wil ze verder niks over de zaak zeggen.

Eerder schreef Weekend dat de ex-geliefden in de afgelopen maanden enkel contact via e-mail hebben gehad. Een tijd geleden zagen de twee elkaar tijdens een vakantie op Curaçao echter toch en zouden ze ruzie hebben gekregen. Die liep naar verluidt uit de hand.

Pardoel en Van Gool kregen in 2007 een relatie. Ze gingen in 2017 uit elkaar, gingen vervolgens weer een relatie aan en verbraken die vorig jaar.