De familie Kardashian, die afgelopen vrijdag de laatste aflevering van Keeping Up With the Kardashians heeft opgenomen, heeft Rolex-horloges uitgedeeld aan de crew die al die jaren achter de schermen meewerkte aan het programma.

In totaal kregen zo'n dertig personen een horloge, meldt TMZ. De totale kosten zouden rond de 300.000 dollar (ruim 246.000 euro) liggen.

De crewleden werden verder onder meer getrakteerd op verschillende speeches. Andersom bedankten zij de Kardashians voor de fijne jaren.

Kim Kardashian kondigde in september aan dat het twintigste seizoen van Keeping Up With the Kardashians het laatste zou zijn. De serie ging in 2007 in première en volgde niet alleen de zussen Khloé, Kim en Kourtney, maar ook hun moeder Kris Jenner, broer Rob Kardashian, Caitlyn Jenner en halfzusjes Kendall en Kylie Jenner.

In december werd bekend dat de familie een deal heeft gesloten met Disney. Wat die precies inhoudt, is nog niet bekendgemaakt.