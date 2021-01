Nick Carter en zijn vrouw Lauren Kitt verwachten hun derde kind, zo maakt de Backstreet Boys-zanger woensdag bekend. Hij deelt op Instagram beelden van de echo die is gemaakt.

"Soms zegent het leven je met kleine verrassingen", schrijft de veertigjarige zanger erbij.

Carter en Kitt trouwden in 2014. Het stel heeft al een zoon en een dochter. Odin Reign Carter werd in 2016 geboren en in oktober 2019 kwam Saoirse Reign Carter ter wereld.