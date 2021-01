Bruce Willis noemt het niet dragen van een mondkapje tijdens een bezoek aan een apotheek in Californië een "verkeerde beslissing", zo laat hij woensdag aan het Amerikaanse blad People weten.

"Zorg goed voor jezelf en blijf allemaal een mondkapje dragen", aldus de 65-jarige acteur, die zondag werd gefotografeerd terwijl hij de apotheek binnenging en ook verliet zonder mondkapje. Het dragen van een mondmasker is in Californië op bijna alle plekken buitenshuis verplicht.

De foto's van Willis gingen rond op sociale media en riepen bij veel mensen verontwaardiging op.

De acteur bracht het begin van de pandemie door met zijn ex-vrouw Demi Moore en hun dochters Rumer, Scout en Tallulah in Idaho, terwijl zijn vrouw Emma Heming en hun twee dochters Mabel en Evelyn in hun huis in Los Angeles verbleven.

Volgens een bekende kunnen de gezinnen goed met elkaar opschieten en vierden ze in juni samen de verjaardag van Heming.