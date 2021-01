Rebel Wilson zegt ooit ontvoerd te zijn tijdens een reis door Mozambique. In Ant Middleton's show Straight Talking vertelt ze dat gewapende mannen haar een nacht vasthielden.

Middleton vraagt de Australische actrice naar het meest angstige moment in haar leven, waarna ze vertelt over de gebeurtenissen in het Afrikaanse land. Wilson legt uit dat ze met een groep vrouwen op reis was toen er een truck vol met mannen met wapens op hen af kwam gereden.

"Ze hadden grote wapens bij zich en vertelden ons dat we ons voertuig uit moesten. Ze brachten ons naar een huis ergens in niemandsland", aldus Wilson. De actrice en de vrouwen met wie ze reisden verbleven een nacht in het huis en werden de volgende dag opgehaald.

"De mannen kwamen weer en zeiden dat onze truck klaar was en we konden gaan. We hebben geen vragen gesteld, zijn teruggegaan naar de auto en zijn de grens met Zuid-Afrika enkele uren daarna gepasseerd." Wilson denkt achteraf dat hun voertuig wellicht is gebruikt voor het smokkelen van illegale goederen.

De veertigjarige actrice, bekend van onder meer de films Pitch Perfect en Bridesmaids, vindt dat ze destijds goed met de crisis omging. "Ik was op dat moment de groepsleider. Ik riep iedereen op om elkaars armen vast te houden, omdat ik bang was dat ze een van de vrouwen mee zouden nemen. Gelukkig is ons verder niets aangedaan." Wanneer de gebeurtenis precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk.