Jim Geduld vindt het opvallend hoe sommige van zijn oud-collega's zich op sociale media presenteren. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur runt een verslavingszorginstelling en moet erom lachen als hij ziet dat mensen uit de entertainmentindustrie meedoen aan een campagne als Stoptober.

"Yeah right. Ik weet hoe het gaat in die wereld. Ze zeggen allemaal dat ze twee glazen per dag drinken en harddrugs gebruiken ze niet. Ik heb zelf gezien hoe het losgaat", aldus de 56-jarige Geduld in gesprek met de Volkskrant.

Omdat hij zelf uit die wereld komt, heeft hij voldoende ervaring en hebben ook veel mensen zijn nummer. Hij wordt dan ook regelmatig gebeld door oud-collega's. "Ik ken ze allemaal, ze weten me te vinden: mensen uit de media die vragen of we een keer een kopje koffie kunnen drinken. Mensen die zichzelf herkennen in mijn verleden."

De voormalig acteur, die met zijn instelling mensen helpt van hun alcohol- en drugsverslavingen af te komen, weet bij zo'n belletje direct wat mensen echt willen. "Een kop koffie buiten mijn kantoor, dan kunnen ze zichzelf wijsmaken dat het gewoon voor de gezelligheid is, ze hebben niet écht een probleem. En ze denken: wat als ik in zijn praktijk word gezien? Ik zeg altijd dat ze gewoon hiernaartoe moeten komen, dit is de plek om dat gesprek te voeren. En de koffie is gratis en beter."

Niet iedereen gaat daar op in. "Ze kunnen hier komen. Of niet. Het is hun keuze. Ik zeg tegen ze: iedereen weet allang wat er met jou aan de hand is, cut the crap, alleen jíj wilt het nog niet weten."