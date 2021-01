Emma Roberts heeft de komst van haar eerste zoon op Instagram bevestigd. In december ontstonden al geruchten dat het kind van de actrice en haar partner Garrett Hedlund geboren was, maar eerder zeiden zij er niets over.

"Dankjewel 2020 dat je één ding goed hebt gedaan", aldus Roberts (29) bij de foto waarop ze te zien is met haar zoon in de armen. Het jongetje heeft de naam Rhodes gekregen, zo schrijft ze er ook bij.

Eind augustus bevestigde de 29-jarige Roberts haar zwangerschap. "Met mijn twee favoriete mannen" schreef de Scream Queens-actrice toen bij een foto van haar en de 36-jarige acteur.

Roberts is sinds maart 2019 met Hedlund samen, al hielden ze hun relatie lange tijd geheim.