Saved by the Bell-acteur Dustin Diamond is afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis. Amerikaanse media vermoeden dat de 44-jarige acteur aan kanker lijdt.

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ voelde Diamond over zijn hele lichaam pijn en werd hij vervolgens in een ziekenhuis in Florida opgenomen.

Meerdere onderzoeken moeten uitsluitsel geven over de aard en de ernst van de ziekte.

TMZ meldt dat er in de familie van Diamond meerdere kankerdiagnoses gesteld zijn. Zo overleed zijn moeder aan de gevolgen van borstkanker.

Diamond is vooral bekend van zijn rol als Screech in de tienerserie Saved by the Bell. Hij vertolkte het personage, met tussenpozen, dertien jaar lang.