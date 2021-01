De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton zijn vorige maand ondanks waarschuwingen van de Schotse overheid toch naar Schotland afgereisd, blijkt uit e-mails van overheidsmedewerkers die Britse media in handen hebben.

Het stel werd van tevoren door onder meer het kantoor van premier Nicola Sturgeon verzocht niet langs te komen, omdat Schotten juist werden opgeroepen niet-noodzakelijke reizen te vermijden.

Op het moment dat de e-mails werden verstuurd, golden nog geen restricties, maar toen William en Kate op 7 december in Edinburgh arriveerden, waren alleen noodzakelijke reizen over de grens toegestaan.

Verschillende Schotse politici waren destijds al kritisch op het koppel, dat tijdens hun driedaagse reis naast in Schotland ook stopte op locaties in Engeland en Wales om frontliniewerkers te bedanken voor hun bijdrage aan de strijd tegen het coronavirus. Zo vroegen sommigen zich onder meer af of de reis wel gezien kon worden als werk en als noodzakelijk.

William en Kate kregen vorige maand ook al kritiek op een bezoek aan prins Edward en zijn vrouw Sophie. Het stel hield zich op dat moment niet aan de geldende coronaregels en maakte met een te groot gezelschap buiten een wandeling.