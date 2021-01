Jan Dulles voelt sinds het plotselinge overlijden van het drie maanden oude kind van hem en en zijn vriendin Caroline constant de nabijheid van een "grote bak verdriet", zegt hij dinsdag in een interview met Typhoon op Instagram.

"Die bak is de hele tijd heel dichtbij, zo moet je het zien", zegt de zanger van de 3JS. "Tussen alle verdrietige momenten door probeer je de boel weer een beetje op te pakken. We zien veel vrienden en familie en ervaren dan leuke momenten, maar wat er gebeurd is, gaan we nooit meer vergeten."

De drie maanden oude dochter van Dulles overleed op 19 december plotseling. Het is de eerste keer dat Dulles over het overlijden van zijn kind spreekt. "Ik heb nog niks op sociale media gezet, omdat ik niet weet waar ik moet beginnen. Een kort bericht is te kort, voor een lang bericht heb ik geen fut."

Dulles laat verder weten erg blij te zijn met de vele steunbetuigingen die hij en zijn gezin de laatste weken hebben ontvangen. "Ik denk dat ik wel honderdduizenden berichten heb gekregen. Bij deze aan al die mensen: dankjewel."

Om afleiding te vinden, richt Dulles zich op het schrijven en maken van nieuwe liedjes. "Daar ben ik wel weer aan toe. Het optreden zie ik nog niet helemaal zitten, de komende twee weken in ieder geval niet."

De 3JS hebben half februari weer een theatervoorstelling in de agenda staan. Mocht het optreden niet worden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen, dan denkt Dulles genoeg kracht te hebben om op het podium te staan.