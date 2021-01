Linda Hakeboom, die in augustus bekendmaakte dat ze borstkanker heeft, leerde door haar ziekte dat ze geduldiger en emotioneler is dan ze dacht. Dat vertelt de 35-jarige documentairemaakster in een interview met Chantal Janzen voor &C.

"Ik merk nu al dat ik veranderd ben", zegt Hakeboom. "Ik voel zo veel meer rust, ik deel meer, ik durf kwetsbaar te zijn, durf los te laten. Het is minder werken om het werken, doorgaan omdat ik dat gewend ben."

Hakeboom, die onlangs een documentaire over haar beste vriendin Nikkie de Jager afrondde, probeert van dag tot dag te bekijken waar ze zin in heeft. "Wat voelt goed? Wat wil ik hierna maken en waarom? Wie wil ik daarbij hebben, omdat dat leuk is? Dat is écht veranderd."

Naar de toekomst kijken vindt ze lastiger. "Ze kunnen echt superveel op het gebied van borstkanker. Maar het is wel nog steeds kanker en die van mij is ook nog heel agressief. Ik kan niet ontkennen dat ik soms denk: wat als er een celletje achterblijft?"