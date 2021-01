Een blunder van het Belgische dagblad Metro: in een bericht over Nikkie de Jager, die een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival wordt, haalden ze de YouTuber aan als 'transgender' en lieten ze haar naam in de kop volledig achterwege. Het medium werd overspoeld door negatieve reacties en heeft de tekst inmiddels aangepast, tot grote vreugde van De Jager.



"Jullie gingen er vol tegenin", vertelt ze in een Instagram Story aan haar fans. "We zijn geschiedenis aan het maken."

Nikkie de Jager over pijnlijke nieuwskop van Metro