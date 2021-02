Gravin Eloise houdt vriend weg van sociale media

Gravin Eloise zou, wanneer ze een vriend heeft, geen foto's van hem op sociale media plaatsen. "Nee, dat levert te veel druk op", vertelt de dochter van prinses Laurentien in de podcast FOMOFIEL. "Als het uitgaat, moet je dat ook weer zeggen."



Of ze momenteel een vriend heeft, zegt de gravin niet. Maar ze is niet meer samen met de jongen over wie ze sprak in een interview met Robbert Rodenburg. "Op donderdag werd dat opgenomen en op vrijdag maakte ik het uit. Dat clipje van dat interview wordt elke keer weer gebruikt, zelfs bij De slimste mens."