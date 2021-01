Shary-An verstopt babyenvelop



Shary-An, die vorige week bekendmaakte met haar vriendin een eerste kindje te verwachten, wil nog niet weten of het een jongen of meisje wordt. De zangeres ontving vandaag een envelop met daarin het geslacht, maar gaat de brief vooralsnog in huis verstoppen. "We zijn natuurlijk wel heel nieuwsgierig", aldus de Voice of Holland-deelnemer.

