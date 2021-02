Patty Brard heeft beste zondag uit haar leven

Patty Brard kan haar geluk niet op nadat ze met haar dochter Priscilla op bezoek is geweest bij haar dementerende moeder. "De beste zondag uit m'n leven", schrijft ze op Instagram. Aan De Telegraaf vertelt Brard dat er in het verzorgingstehuis een uitzondering werd gemaakt voor het bezoek, omdat er eigenlijk maar één iemand tegelijk mag langskomen. "Ze was zo blij! Ze zag dat het goed was en dat zagen wij ook. Dementie speelt haar parten en ze is heel erg broos, maar dit moment met elkaar..."