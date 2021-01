Rob Kemps geniet van de positieve reacties die hij krijgt dankzij zijn deelname aan De slimste mens. De Snollebollekes-zanger merkt dat mensen vaak denken dat hij niet heel intelligent is en vindt het leuk dat dat perspectief nu verandert.

"Daar geniet ik meer van dan ik had verwacht. Ik ben redelijk iets gewend, maar dan komt het vaak uit de hoek van de feestwereld. Nu vinden mensen me leuk om een heel ander ding. Ik zag reacties als 'hij is wel sympathiek' of 'hij weet stiekem best wel veel'", aldus de zanger in gesprek met AD.

Door zijn hits en succes met Snollebollekes houdt Kemps (35) er altijd rekening mee dat mensen hem niet zien zoals hij echt is. Volgens de zanger hoort dat bij het genre feestmuziek. "Die teksten hebben geen diepere onderlaag. Ze zijn bedoeld voor de feesttent, om even niet aan je problemen te denken. Daardoor denken mensen al snel dat ik wel simpel moet zijn en niet veel weet. Aan de andere kant, ik treed er wel mee op in grote en kleine zalen."

Het is volgens Kemps echt niet zo dat iedereen denkt dat hij niet zo intelligent is. "Sommigen hebben ook wel in de gaten dat je daar wel enigszins slim voor moet zijn, maar het ergert mij niet. Mensen plaatsen anderen nou eenmaal in een hokje, daar maak ik me niet druk om. Dan kan je beter het tegendeel bewijzen."

Zijn rol bij Snollebollekes is exact dat: een typetje dat hij aanneemt. "Normaal word ik gelauwerd om iets dat ik een beetje speel, nu krijg ik complimenten over wie ik ben. En ik durf wel te zeggen dat ik mezelf ben op televisie. Dat vind ik erg leuk."