Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is uitgeroepen tot Dom Bontje van 2020. Schouten staat volgens de stichting "symbool voor het leed dat de miljoenen nertsen in Nederland hebben doorstaan tijdens de coronapandemie".

De nominatie van Schouten was symbolisch, omdat zij in tegenstelling tot de andere genomineerden niet werkelijk is gezien met bont.

De stichting Bont voor Dieren wil met de verkiezing laten zien welke bekende Nederlanders "nog altijd niet begrijpen dat bont echt niet kan".

Rapper Lil' Kleine werd vorig jaar uitgeroepen tot Dom Bontje. Daarvoor was de twijfelachtige eer voor Famke Louise. Zij is inmiddels van gedachten veranderd over het dragen van bont en kwam dit jaar met een documentaire over de bontindustrie.

Bont voor Dieren zegt de verkiezing Dom Bontje te organiseren zolang bekende Nederlanders en influencers nog bont dragen.