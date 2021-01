Sonja Bakker vertelt maandag aan De Telegraaf dat ze de "strijdbijl heeft begraven" na een ruzie met haar vriend Barry van Suijdam. Bij de ruzie van eind november moest de politie ingrijpen.

"Het was een vreselijke tijd waar ik doorheen ben gegaan. Iedereen ging zich ineens met mijn leven bemoeien. Ik blijf erbij: wat er is gebeurd, is een ding tussen Barry en mij. Dat hoeft niet heel Nederland te weten", vertelt de gewichtsconsulent aan de krant.

"We hebben goed om de tafel gezeten en over bepaalde dingen gesproken. Hij heeft tot vervelens toe zijn excuses gemaakt. Dat siert hem wel."

Bakker laat aan De Telegraaf weten dat haar relatie met Van Suijdam niet voorbij is. "In elk gezin is weleens wat, dus ook bij ons", gaat ze verder. "Barry is onder behandeling en ik verwacht niet dat dit nog een keer gebeurt. Dan is voor mij het boek wel dicht, dat weet hij ook wel."

De twee wonen sinds de ruzie apart en samenwonen zit er voorlopig niet in, vertelt Bakker. "Het is nog te vroeg om weer 24 uur bij elkaar te zijn. Maar in de weekenden zijn we bij elkaar. En dat voelt weer goed. We zijn begonnen aan een nieuwe start van ons leven. En dat gelijk aan het begin van een nieuw jaar. Laten we het oude maar snel vergeten."

Volgens Van Suijdam vond de ruzie plaats na de presentatie van Bakkers nieuwe dieetboek in een hotel in Hoorn. "Ik had veel gedronken. En de drank is bij mij verkeerd gevallen. We stapten in de auto en raakten als een oud echtpaar in een gekibbel en ruzie. Ik werd verbaal agressief", aldus de vastgoedhandelaar. Hun chauffeur belde de politie.

Bakker en Van Suijdam zijn sinds eind 2017 bij elkaar. In februari 2018 trok hij in bij de dieetboekenauteur, die drie kinderen uit twee eerdere huwelijken heeft.