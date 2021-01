Sergio Herman heeft maandag een Michelinster gekregen voor Le Pristine, het restaurant dat hij afgelopen juli opende in Antwerpen. Dat werd bekend tijdens de uitreiking van de Belgische variant van de restaurantprijzen.

Het is in totaal de zesde ster voor de vijftigjarige Herman. Hij kreeg al twee sterren voor zijn zaak The Jane, eveneens gevestigd in het centrum van Antwerpen.

In zijn Instagram Stories prijst Herman zijn team. "Heel erg trots op jullie. Topwerk", aldus de kok.

Pure C, het restaurant dat de chef-kok in 2010 opende in het Zeeuwse Cadzand-Bad, kreeg in 2011 de eerste ster en zeven jaar later volgde de tweede. AIRepublic in Cadzand, geopend in 2017, werd het jaar daarop bekroond met een Michelinster.

In Le Pristine brengt Herman met chef-koks Chris Blom en Thomas D'Hooghe Zeeuwse producten met een Italiaanse flair. De Zeeuw baseerde de menukaart op gerechten die hij zelf graag eet. De zaak in Antwerpen biedt plek aan tachtig gasten en werkt samen met de naastgelegen modezaak Verso.

Herman kwam vorige week in het nieuws omdat hij gaat scheiden van presentatrice Ellemieke Vermolen. De reden voor de breuk werd door zijn management niet bekendgemaakt.