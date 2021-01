De uitspraak in de rechtszaak rond Estelle Cruijff volgt op woensdag 24 februari, laat de rechtbank van Amsterdam maandag aan NU.nl weten. Zakenman Jacques Parson eist 2 miljoen euro. Dat bedrag is een combinatie van het aankoopbedrag van een woning en de achterstallige rente die Cruijff hem schuldig is.

Cruijff kon maandag niet bij de zitting aanwezig zijn. In de afgelopen dagen zat zij in Dubai en bij terugkomst moest ze tien dagen in quarantaine.

Sinds het begin van het jaar schrijven media regelmatig over de schuld van Cruijff, die zo'n 160.000 euro bedraagt. De socialite was goed bevriend met de schuldeiser, maar door achterstallige betalingen is die vriendschap inmiddels bekoeld.

Cruijff kocht in 2017 voor 1,2 miljoen euro een Amsterdams appartement van Parson. De lening voor deze woning sloot ze bij hem af, waarna ze regelmatig geld zou overmaken om die schuld af te lossen. Dat bleek niet te lukken en daardoor ontstond eind 2019 onenigheid. De schuldeiser heeft beslag laten leggen op de woning.

De rechter verzocht de partijen in eerste instantie er onderling uit te komen. Vorige zomer bleek dat dit niet gelukt was en dat het tot een uitspraak moest komen. Deze uitspraak werd meerdere keren verplaatst.

Een bron vertelde aan Story dat er voor Cruijff niets anders op zat dan haar woning op Ibiza te verkopen. Dat zou de enige manier zijn waarop zij haar schuld nog kon aflossen. Die woning is echter ook in handen van Parson en dus is het onduidelijk of dit voldoende is. Beide partijen wilden eerder niet reageren op de diverse geruchten.