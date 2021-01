Voormalig topschaatsster Annouk van der Weijden en ex-profvoetbalster Anouk Hoogendijk werden vriendinnen doordat ze eind 2018 samen meewerkten aan een duo-interview, laat Hoogendijk zaterdag weten tijdens een nieuw dubbelinterview van de twee met AD.

"Naar aanleiding van het vorige duo-interview, dat we twee jaar geleden eveneens in AD hadden, zijn we goede vriendinnen geworden", aldus Hoogendijk. "Omdat we veel dingen gemeen hebben en dicht bij elkaar wonen."

"Dat begon met een potje tennissen op zijn tijd. En tijdens onze zwangerschappen hebben we samen Mom in Balance gedaan." Volgens Hoogendijk namen de twee voormalige topsportsters door hun jarenlange ervaring op sportgebied bijna de les over.

Hoogendijk en haar vriend Pieter werden op 18 oktober 2020 ouders van zoon Sonny. Op 1 november van hetzelfde jaar verwelkomden Van der Weijden en haar man Robbert dochter Muk.