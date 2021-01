Ali B heeft de redactie van De Telegraaf-bijlage VROUW verzocht om in zijn ondergoed op de cover te mogen. De presentator en ondernemer heeft een fysieke en mentale verandering ondergaan, is trots op het resultaat en hoopt lezers te inspireren.

Ali B (echte naam Ali Bouali) wil met de covershoot vooral vrouwelijke lezers inspireren.

"Veel vrouwen zorgen voor iedereen, behalve voor zichzelf. Heel lang draait alles om de kinderen, en als die zelfstandiger worden, komt er een moment waarop je denkt: maar wat wil ík eigenlijk? Ik ben dan wel geen vrouw, maar ik weet hoe het is om stil te staan in het leven, jezelf die vraag te stellen en er vervolgens mee aan de slag te gaan."

Twee jaar geleden begon de nu 39-jarige Ali B zijn transformatie, tijdens een vakantie in Dubai. Ondanks successen op persoonlijk en zakelijk vlak, voelde hij zich innerlijk ontevreden.

"Succes meet je niet door jezelf te vergelijken met anderen, maar door jezelf te vergelijken met de persoon die je zou kúnnen zijn. Toen ik dat deed, schrok ik. Het was niet alleen zo dat ik geen succes was, ik had wel tien keer meer in mijn mars."

De cover van VROUW met Ali B. De cover van VROUW met Ali B. Foto: De Telegraaf

'Hoe wilde ik herinnerd worden?'

Om zijn doel te bereiken ging hij niet alleen meer sporten, maar ook in de leer bij Stephen Covey, auteur van populaire zelfhulpboeken.

"Hij liet me nadenken over wat ik echt wilde. Hoe wilde ik herinnerd worden? Dat wist ik precies: als die jongen met wie je kunt lachen, die je aan het denken zet, je kan inspireren, energie geeft en die mensen en werelden verbindt. Geld, vrouwen en fame hadden daar helemaal niets mee te maken."

Ali B besluit het interview met het uitspreken van de hoop dat hij ook bij de lezers eenzelfde soort verandering ontketent. "Ik hoop dat de vrouwen die dit lezen denken: Ali kiest voor zichzelf, werkt voor zichzelf en leidt een concessieloos leven. Ik doe al mijn hele leven niets anders dan zorgen voor anderen, dat moet anders."