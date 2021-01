Leontine Borsato is afgelopen zondag in het ziekenhuis beland met een geperforeerde blindedarm, meldt Shownieuws.

Na heftige buikklachten bracht dochter Jada de 53-jarige Borsato naar het ziekenhuis, waar ze maandag werd geopereerd.

Woensdag mocht de voormalige actrice weer naar huis, zei Anouk Smulders in het actualiteitenprogramma van SBS6.

"Het gaat inmiddels weer goed met haar. Ze is lekker thuis, onder een dekentje op de bank. Maar het waren spannende dagen."

Borsato was tot vorig jaar getrouwd met Marco Borsato. In februari werd bekend dat het huwelijk van de twee na bijna 22 jaar was gestrand.