David Attenborough behaalde binnen anderhalve dag een recordaantal van 3,2 miljoen Instagram-volgers en zit inmiddels op ruim het dubbele, maar de bioloog heeft geen enkele behoefte om terug te keren op het sociale medium. Na zijn stop in november komt er geen vervolg meer, zegt hij nu.

Twee maanden nadat hij lid werd van het sociale medium besloot de 94-jarige Attenborough niets meer te plaatsen. Hoewel hij nog steeds ruim zes miljoen volgers heeft, komt hij niet meer terug.

"Ik ben veel te oud en kan niet wennen aan alle nieuwe media. Ik liet me nu overhalen omdat ik het belangrijk vond aandacht te vragen voor klimaatverandering. Maar nu zit ik er niet meer op en ik ben niet van plan ooit nog terug te keren. Ik heb het druk genoeg met de gewone post beantwoorden", aldus de televisiemaker in gesprek met BBC Radio 1.

Attenborough ontvangt gemiddeld zeventig brieven per dag, die hij allemaal persoonlijk probeert te beantwoorden. "Gelukkig zijn er ook weleens mensen bij die hun adres er niet bijvoegen, ik denk om mij een beetje druk te ontnemen. Of omdat ze niet gewend zijn brieven te verzenden."

De Brit had binnen vier uur en 44 minuten al een miljoen volgers. Niet eerder wist iemand zo snel zo veel volgers aan zich te binden. Jennifer Aniston was met vijf uur en zestien minuten daarvoor de recordhouder. Inmiddels is het record gebroken door Harry Potter-acteur Rupert Grint.