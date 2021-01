Fajah Lourens is na haar relatiebreuk met Daan weer aan het daten met iemand. Dat vertelde de 39-jarige fitnessboekenauteur donderdag in gesprek met Shownieuws.

Daten in coronatijd kan best lastig zijn, maar toch probeert de voormalig actrice haar weg erin te vinden. "Die 1,5 meter heb ik echt kak aan", aldus Lourens. "Sorry dat ik het zeg."

Momenteel wil ze het nog geen relatie noemen, maar ze vindt het leuk om de man in kwestie beter te leren kennen. Veel details wil ze nog niet kwijt, behalve dat hij 41 jaar is, waar haar vorige partners allemaal jonger waren.

De auteur heeft een heel goed gevoel bij de man met wie ze nu aan het daten is. De ambitie om op termijn samen te wonen heeft ze niet, Lourens blijft liever alleen thuis met haar kinderen. "Maar ik voel wel echt een goede connectie met hem."

Lourens had een relatie met Daan, maar in mei 2020 kwamen de eerste geruchten dat die relatie voorbij zou zijn. Destijds bevestigde ze de verhalen niet, maar nu laat ze weten dat het al een tijdje uit is.