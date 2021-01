In de woning van Johnny Depp in Hollywood heeft afgelopen weekend een inbraak plaatsgevonden. De vrouwelijke inbreker werd door door de politie aangehouden voordat zij kon vluchten, meldt TMZ donderdag.

Door de inbraak gingen de alarmsystemen af en kon de politie op tijd bij Depps woning arriveren. De vrouw probeerde op dat moment te vluchten, maar werd voordat ze wist ze ontkomen aangehouden door de agenten.

Volgens politiebronnen is de vrouw, die dakloos zou zijn, recentelijk aangehouden voor een andere inbraak. Het is nog niet duidelijk of ze spullen heeft gestolen uit de woning van de acteur. Het politieonderzoek is nog gaande, schrijft TMZ.

Depp zelf was op het moment van de inbraak niet thuis.