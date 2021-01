Amanda Balk is slachtoffer geworden van een overval. Twee gewapende mannen deden zich voor als pakketbezorgers en overvielen de realityster in haar eigen woning.

Balk vertelt donderdagochtend kort na de overval aan De Telegraaf wat haar is overkomen. "Ze hebben mijn keel dichtgeknepen, mij geschopt en geslagen."

De 33-jarige realityster en haar 8-jarige dochter Vegas waren thuis toen het gebeurde. "Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde was: 'Kom niet aan mijn kind!' Vegas had zich in de kast verstopt. Ik voel me zo verdrietig."

Een woordvoerder van de politie van Amsterdam heeft bevestigd dat de mannen zich voordeden als pakketbezorgers. Het is nog onduidelijk wat de daders hebben buitgemaakt. "Maar er schijnt wel iets te zijn weggenomen. De daders, het zouden er twee zijn, zouden met een auto zijn gevlucht. En daar zijn we naar op zoek."

Balk is bekend van realityseries als De Gouden Kooi en Echte Meisjes in de Jungle. Dochter Vegas kreeg ze met dj Afrojack. Later trouwde ze met Griekse zakenman Stavros Tsatsos. In 2019 zijn zij gescheiden.