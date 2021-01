Terwijl Michiel Vos buiten het Capitool in Washington verslag deed van de bestormingen, waren zijn vrouw en zoon binnen. De correspondent van RTL is getrouwd met de dochter van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Vos vertelt in Radio Veronica dat zijn familie snel in veiligheid is gebracht. Uit het kantoor van Pelosi zijn diverse spullen verdwenen en er zijn berichten achtergelaten door de aanhangers van Donald Trump.

"Mijn zoon vertelde dat het heel soepel ging, daar wegkomen. Ze zijn meegenomen naar een soort legerbasis, even buiten Washington, en dat ging volgens hem heel snel. Ik stond tussen die menigte buiten en had geen idee", aldus de correspondent in het radioprogramma. Via gangen onder het gebouw zijn ze in veiligheid gebracht.

Live in de uitzending van Jinek vertelde Vos woensdagavond al dat hij flink geschrokken was. "Ik heb één paniekerig telefoontje van mijn vrouw gekregen: 'It's getting weird, we got to get out of here.' (Het gaat hier niet goed, we moeten hier weg, red.) Zij zat in het kantoor met mijn schoonmoeder en mijn zoon Paul. Zij waren daarbinnen, dus in die kamer waar later foto's werden genomen."

Vos kon op dat moment niets voor zijn familie betekenen, want hij stond buiten bij de betogers. "Ik stond buiten en zoals altijd heb je daar totaal niet door wat binnen gebeurt. Ik was buiten alleen maar naar klimmende en schreeuwende mensen aan het kijken. Er waren gevechten en ruzies en binnen werd dus geëvacueerd."