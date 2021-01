Oud-wielrenner Thomas Dekker en José Woldring hebben hun relatie beëindigd, zo laat Woldring woensdag weten aan RTL Boulevard. Ze wil niets kwijt over de reden voor de breuk.

Dekker en Woldring maakten in augustus 2019 bekend een relatie te hebben. In juni 2020 vertelden ze aan de Volkskrant dat ze gaan samenwonen in Amsterdam.

De 33-jarige Woldring heeft een van de grootste, internationaal opererende pr-bureaus voor hedendaagse dj's opgezet en ontfermt zich over artiesten als David Guetta, Sunnery James en Ryan Marciano. Ze heeft een achtjarige zoon uit een vorige relatie.

De 36-jarige Dekker was - met tussenpozen - van 2005 tot en met 2015 professioneel wielrenner. Na zijn wielercarrière is hij aan de slag gegaan als onder meer analist.