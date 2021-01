De familie Meiland gaat "op termijn" weer verhuizen. Niet alleen dochter Maxime Meiland vertrekt uit Hengelo, maar ook Martien en Erica Meiland moeten vertrekken nu blijkt dat ze er niet uitkomen met de gemeente, zo laat Erica Meiland woensdag aan NU.nl weten.

Martien Meiland vertelde eerder al dat er wat problemen waren ontstaan met het bestemmingsplan van het erf in Hengelo, waar de familie in drie losstaande gebouwen woont. Nu bevestigt Erica Meiland dat er sprake is van een verhuizing.

"Door problemen met de gemeente Bronckhorst zullen wij hier op termijn moeten vertrekken", laat ze desgevraagd weten. Waar de familie naartoe gaat verhuizen is nu nog niet duidelijk, maar Meiland beaamt dat de omgeving van Noordwijk, waar de familie eerder woonde en dochter Montana Meiland een winkel heeft, in de lijn der verwachting ligt.

Dinsdag werd duidelijk dat Maxime Meiland gaat samenwonen met haar vriend Leroy. Het stel gaat samen op zoek naar een woning na een half jaar tussen twee woningen te hebben gependeld.

De bed and breakfast van de familie Meiland in Frankrijk staat nog steeds te koop.