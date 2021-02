Kim Kardashian heeft een scheiding van Kanye West aangevraagd, meldt TMZ vrijdag. Hun relatie, die negen jaar standhield, kende zeer opmerkelijke momenten en bleef daarom niet onbesproken in de media. NU.nl zet de levensloop van hun samenzijn op een rij.

De twee ontmoeten elkaar voor het eerst in 2002, vertelt Kardashian in een jubileumspecial van haar realityserie Keeping Up With the Kardashians. "Hij nam toen een liedje op met Brandy en ik ging destijds met haar om. Hij vroeg aan zijn vrienden: wie is Kim Kardajan? Hij wist mijn naam niet."

De wegen van de twee scheiden weer, tot ze elkaar in 2008 opnieuw tegenkomen. Ze werken mee aan een proefaflevering van de serie Alligator Boots. "Dat was de eerste keer dat we écht contact hadden", herinnert Kardashian zich.

Het contact verwatert opnieuw en Kardashian trouwt in 2011 met basketballer Kris Humphries, maar dit huwelijk houdt slechts 72 dagen stand. Kort voor dit huwelijk komt de realityster echter weer in contact met de rapper, wat voor verwarde gevoelens zorgt.

"Ik denk dat ik die scheiding moest meemaken om erachter te komen wat ik echt wilde", vertelt Kardashian in dezelfde special. Na haar scheiding met Humphries nodigt West Kardashian uit om zijn modeshow in Parijs te bezoeken. "Hij grapte dat hij die show alleen organiseerde om met mij te kunnen daten. Ik ben er naartoe gegaan en vanaf het moment dat ik daar aankwam, werd ik enorm verliefd op hem. Ik dacht: waarom heb ik dit niet eerder gedaan?"

West rapt over nieuwe vriendin Kim

Het duurt tot april 2012 voordat het koppel de relatie publiekelijk bekendmaakt. De rapper brengt het nummer Cold uit, met daarin de tekst And I'll admit, I had fell in love with Kim. Around the same time she had fell in love with him.

Het stel laat er geen gras over groeien en in december is Kardashian zwanger van hun eerste kind. West maakt het nieuws bekend tijdens een concert in Atlantic City, door zijn vriendin zijn 'baby mama' te noemen. Dochter North komt in juni 2013 ter wereld.

222 Beluister Cold van Kanye West

Huwelijk in Florence

Vier maanden later besluit West zijn vriendin ten huwelijk te vragen. In het stadion van honkbalclub San Francisco Giants, in het bijzijn van familie en vrienden, stelt de rapper de alom bekende vraag via een boodschap op het grote scherm. In mei 2014 vindt het huwelijk plaats in Florence. Beroemdheden als John Legend, Chrissy Teigen en rapper Q-Tip wonen het extravagante feest bij, waarbij ook zanger Andrea Bocelli een optreden geeft.

Precies een jaar later kondigt Kardashian aan een tweede kind te verwachten. Dat ging minder snel dan gewenst; in een aflevering van Keeping Up With the Kardashians vertelt de realityster dat zij en West "wel vijfhonderd keer per dag seks hebben" om een kind te kunnen verwekken. Zoon Saint komt in december van dat jaar ter wereld.

In december 2016 komen de eerste berichten naar buiten dat hun huwelijk in lastig vaarwater verkeert. West wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis - kort daarvoor houdt hij tijdens een show een opvallende toespraak waarin hij zijn vriend JAY-Z en diens vrouw Beyoncé publiekelijk aanvalt - en bronnen fluisteren dat Kardashian aan een scheiding denkt.

Het gezin van Kim Kardashian en Kanye West. Het gezin van Kim Kardashian en Kanye West. Foto: BrunoPress

West rapt over bipolaire stoornis

Ondanks deze geruchten maakt het koppel in juli 2017 bekend een derde kind te verwachten. Ze hebben hierbij de hulp ingeroepen van een draagmoeder, aangezien Kardashian tijdens haar eerste twee zwangerschappen last had van pre-eclampsie (een combinatie van een te hoge bloeddruk en eiwitverlies via de urine). Dochter Chicago wordt in januari 2018 geboren.

Wat er eind 2016 precies met hem aan de hand was, maakt West pas in 2018 bekend als hij over zijn bipolaire stoornis rapt in het nummer Yikes. "Het is geen handicap", vertelt hij in gesprek met Big Boy TV. "Het is een superkracht."

Het stel breidt hun gezin in mei 2019 voor de vierde maal uit: zoon Psalm komt ter wereld, wederom met hulp van een draagmoeder. In oktober van dat jaar besluit het stel hun geloften te vernieuwen. "Jij bent mijn echtgenoot. Je bent mijn beste vriend. Jij bent degene die het meest in mij gelooft, jij bent mijn enige ware liefde", laat Kardashian haar man tijdens een intieme ceremonie weten.

In juli 2020 lijkt het opnieuw de verkeerde kant op te gaan met West. Hij stelt zich verkiesbaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens bekenden van de rapper besloot hij dit tijdens een manische episode. Rond deze tijd geeft West een opmerkelijke speech, waarin hij vertelt dat hij bij Kardashian op een abortus aandrong toen zij in verwachting was van North.

'Hij is briljant, maar gecompliceerd'

In een serie berichten op Twitter schrijft West dat Kardashian een grens heeft overschreden toen ze collega-rapper Meek Mill bijna twee jaar geleden ontmoette in een Waldorf-hotel. Sindsdien zou hij proberen een breuk met haar te forceren. Ook laat hij weten dat zijn schoonfamilie twee dokters wilde laten invliegen om hem tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Kardashian schrijft in een verklaring op Instagram dat West met de gevolgen van een bipolaire stoornis kampte toen hij de berichten via sociale media verspreidde. "Iedereen die dit heeft of iemand kent die hiermee kampt, weet hoe ongelooflijk complex en pijnlijk het is om het te begrijpen."

De uitspraken waren volgens de realityster het gevolg van zijn bipolaire stoornis. "Hij is een briljant, maar gecompliceerd persoon die niet alleen onder druk staat als artiest en zwarte man, maar ook het verlies van zijn moeder heeft meegemaakt en te maken heeft met de druk die wordt versterkt door zijn bipolaire stoornis. Kanye weet dat zijn woorden soms niet corresponderen met zijn intenties."

In de laatste maanden van 2020 komen geruchten over een scheiding tussen de twee steeds vaker in het nieuws, nadat Kardashian zonder trouwring wordt gezien. Ook leven de twee voornamelijk gescheiden. Kardashian is met de kinderen vooral in Californië te vinden, terwijl West zich op zijn landgoed in Wyoming bevindt.

TMZ meldt dat het stel het al eens is geworden over een gedeelde voogdij over hun vier kinderen.