Kim Kardashian en Kanye West hebben besloten om na een huwelijk van bijna zeven jaar uit elkaar te gaan. TMZ meldt na maanden van geruchten dat Kardashian de scheiding nu officieel heeft aangevraagd.

Bronnen van TMZ melden dat het stel zonder ruzie uit elkaar gaat. Ze zouden al afspraken hebben gemaakt over een gedeelde voogdij over hun vier kinderen. Het stel had een huwelijkscontract opgesteld dat beide partijen willen respecteren.

Er ging al langer geruchten rond dat het huwelijk in zwaar weer zou verkeren. Zo werd Kardashian gezien terwijl ze haar trouwring niet droeg. Ook woonde het stel al even niet meer samen. Kardashian bevond zich met haar kinderen in Californië, terwijl West het grootste deel van zijn tijd op zijn landgoed in Wyoming doorbracht.

In juli liet de 43-jarige West weten mee te willen doen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij hij een speech deelde waarin hij vertelde al een jaar van de veertigjarige Kardashian te willen scheiden.

De rapper lijdt aan een bipolaire stoornis en zijn uitspraken waren volgens Kardashian het gevolg hiervan. "Iedereen die dit heeft of iemand kent die hiermee kampt, weet hoe ongelooflijk complex en pijnlijk het is om het te begrijpen."

West en Kardashian vormden sinds 2012 een koppel. Ze kenden elkaar al langer, maar begonnen te daten nadat Kardashian van basketballer Kris Humphries was gescheiden. West bevestigde hun relatie door erover te rappen in zijn nummer Cold.

In december 2012 maakte het stel bekend hun eerste kind te verwachten. Dochter North werd in juni 2013 geboren. De rapper bezegelde hun relatie in oktober van dat jaar met een huwelijksaanzoek. In mei 2014 trouwden ze in Florence.

In december 2015 werd hun zoon Saint geboren en begin 2018 kwam dochter Chicago ter wereld, met hulp van een draagmoeder. Een jaar later volgde zoon Psalm, eveneens geboren via een surrogaatmoeder. Kardashian had last van verschillende complicaties toen ze zwanger was van haar eerste twee kinderen. Daarna kreeg de realityster van de dokter het advies om niet meer zelf zwanger te worden.