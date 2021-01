Prins William heeft in de periode voor Kerst drie keer daklozen van opvangorganisatie The Passage bezocht. Op een foto die People dinsdag publiceerde, is te zien hoe de Britse prins met een mondkapje op voedingsmiddelen in een papieren zak stopt.

William is beschermheer van de organisatie. Hij werd in 1993 door zijn moeder, prinses Diana, voor het eerst meegenomen naar een bijeenkomst van The Passage.

De 38-jarige zoon van prins Charles sprak tijdens zijn bezoek met bewoners van de opvang over hun ervaringen tijdens de coronapandemie. Ook hielp hij vrijwilligers met koken en het uitdelen van maaltijden aan bezoekers die hadden aangeklopt voor hulp.

Veel daklozen hebben het zwaar tijdens de lockdowns. Vrijwilligersorganisaties hebben in totaal al meer dan 70.000 gratis maaltijden uitgedeeld aan deze groep.