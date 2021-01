Maxime Meiland vertrekt bij haar ouders en gaat samenwonen met haar vriend Leroy. Haar moeder Erica Meiland liet dinsdag aan RTL Boulevard weten dat het stel op zoek is naar een eigen huis.

Het appartement van de cameraman is al verkocht, onduidelijk is of hij nu tijdelijk bij de familie in Hengelo is komen wonen.

De 25-jarige Meiland ontmoette Leroy tijdens opnames van de realityserie Chateau Meiland. Het stel woonde al afwisselend bij elkaar, maar is nu toe aan een gezamenlijke woning waar ook Meilands dochter Claire een eigen kamer heeft.

Op Instagram deelt Meiland regelmatig beelden van haar huis op het erf in Hengelo, waar zij, haar moeder en haar vader ieder een eigen woning hebben. Zo plaatste ze deze week nog beelden waarop te zien is dat ze haar slaapkamer decoreert. Wat er gaat gebeuren met de derde woning is nog niet bekend.

Het gebouw in Frankrijk is nog altijd niet verkocht.