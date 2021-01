Taraji P. Henson vertelde haar toen negenjarige zoon Marcell in 2003 dat zijn vader om het leven was gekomen bij een verkeersongeval, terwijl haar ex in werkelijkheid was vermoord bij een ruzie, zo meldt People dinsdag.

"Ik wist niet hoe ik Marcell moest vertellen dat zijn vader was vermoord", aldus Henson, die bekend is van haar hoofdrol in de muzikale dramaserie Empire. "Nadat hij er later achterkwam en vragen ging stellen over mijn redenen om de werkelijke doodsoorzaak van zijn vader verborgen te houden, gingen we samen in therapie."

William LaMarr Johnson werd in 2003 doodgestoken na een ruzie over een lekgestoken autoband. Hij en Henson waren toen uit elkaar, nadat hij haar tijdens hun relatie veelvuldig zou hebben mishandeld.

Hensons zoon is inmiddels 26 jaar. Hij en zijn vijftigjarige moeder hebben naar verluidt een goede band.