Lodewijk Hoekstra is in juli voor de vierde keer vader geworden en heeft dat nieuws stilgehouden, bevestigt zijn toenmalige manager dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van Weekend. Renee, de vriendin van de presentator, is bevallen van dochter Lotte Linde.

In maart werd bekend dat Hoekstra en zijn vriendin in juli hun tweede kind samen verwachtten. De twee zijn sinds mei 2018 ouders van zoon Mats.

De televisietuinman heeft uit een eerdere relatie al een dochter en een zoon. Hoekstra was voor zijn relatie met Renee drie jaar getrouwd met Kristel.

Hoekstra en zijn vriendin wonen sinds 2016 samen. Renee was Hoekstra's benedenbuurvrouw en niet - zoals verschillende media beweerden - de oppas van zijn kinderen.