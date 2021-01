Een voormalige medewerker van Buckingham Palace moet acht maanden de cel in, omdat hij een grote hoeveelheid voorwerpen uit het paleis heeft gestolen, meldt BBC News dinsdag. De 37-jarige Adamo Canto pleegde de misdrijven tussen november 2019 en augustus 2020.

Canto, die in 2015 met zijn werk in het paleis begon, gaf zijn misdaden toe in de rechtbank.

Door de coronapandemie waren de taken van de medewerker veranderd en moest hij op meerdere plekken schoonmaken. Daardoor kreeg hij toegang tot kantoren en kamers waar hij normaal gesproken niet kon komen. Op die manier kon hij onder meer stelen uit kluisjes van medewerkers en de berging van prins Andrew.

Bij het doorzoeken van Canto's vertrekken vond de politie een groot aantal gestolen voorwerpen. Het ging om onder meer medailles en fotoalbums. Ook had de dief zich een aantal gesigneerde foto's van prins Harry, prins William en diens vrouw Catherine toegeëigend.

Nadat Canto de spullen had gestolen, bood hij ze te koop aan op eBay. 37 voorwerpen, met een waarde van tussen de 10.000 en 100.000 pond, werden "ver onder hun waarde" verkocht. Met de verkoop verdiende Canto zo'n 7.700 pond (ongeveer 8.500 euro).