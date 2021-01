CTM Management heeft de samenwerking met acteur Ferry Doedens verbroken. Dat bevestigt het bureau aan NU.nl na eerdere berichtgeving van RTL Boulevard.

Wat de reden achter het beëindigen van de samenwerking is, wil een woordvoerder niet zeggen.

Shownieuws bracht maandagavond naar buiten dat Doedens zelf naaktvideo's en -foto's op de website OnlyFans publiceert. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur vraagt hier geld voor van zijn abonnees.

Het lijkt op dit moment de voornaamste inkomstenbron voor Doedens, sinds hij afgelopen zomer ontslagen werd door RTL 4. Dat was reeds de tweede keer dat de zender de 30-jarige acteur van zijn functie bij Goede Tijden, Slechte Tijden ontbond.

De eerste keer zou hij productionele afspraken hebben geschonden. De reden voor zijn tweede vertrek zou te maken hebben gehad met het niet in acht nemen van de coronaregels.

Doedens was in totaal twaalf jaar in de serie te zien als Lucas Sanders.