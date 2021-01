Jane Birkin vond begraafplaatsen altijd romantische plekken, maar na het overlijden van haar vader, haar ex-man Serge Gainsbourg en haar dochter Kate is ze van mening veranderd, zegt ze in een interview in Humo.

"Ik vond kerkhoven altijd romantische plekken - de Joodse begraafplaats in Wenen, Highgate in Londen - tot ik mijn eigen vader moest begraven", aldus de 74-jarige Britse zangeres.

"Wanneer je alsmaar meer mensen begint te kennen op het kerkhof, is er niks romantisch meer aan. Ik heb daarom nooit de behoefte gevoeld om Serges (Gainsbourg, overleden in 1991, red.) graf te bezoeken. Ik heb Kate op Montparnasse begraven, niet ver van Serge, en als ik haar graf ga bezoeken, leg ik nu ook bloemen op het zijne - anders lijkt het zo gemeen."

Dochter Kate viel in 2013 uit het raam en overleed aan haar verwondingen. Birkin wordt soms op de meest conventionele plekken aan haar oudste dochter herinnerd. Bijvoorbeeld door de etalage van een apotheek.

"(...) plots zag ik in de etalage van een apotheek wat we in Frankrijk een nécessaire noemen: zo'n reisetuitje met een kammetje, pincet en nagelschaartje. Opeens moest ik heel hard aan Kate denken, want zij had zulke mooie voeten, en ze verzorgde die ook."

Het nieuwe album van Birkin, getiteld Oh! Pardon tu dormais... is onlangs verschenen.