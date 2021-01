Eva Jinek is niet zwanger en vindt het maar wat irritant dat er roddels de wereld in worden geholpen dat dat wel zo zou zijn. De presentatrice reageert in gesprek met Nouveau op een suggestie die eerder werd gedaan in RTL Boulevard.

Tijdens de uitzending van het entertainmentprogramma werd gesproken over mogelijke redenen waarom ook Humberto Tan naast Beau van Erven Dorens de late avond bij RTL 4 met de presentatrice gaat delen. Daarbij werd door Bridget Maasland en Rob Goossens gesuggereerd dat Jinek haar plek tijdelijk moest opgeven vanwege een zwangerschap. Jinek: "Dat nota bene een vrouw (Maasland, red.) eraan meewerkt! Mijn broek zakte ervan af. Die twee hebben zich in mijn ogen volledig gediskwalificeerd."

"Ik ben de juiste persoon op de juiste plek bij dat programma, en dat er toch meteen wordt gesuggereerd dat ik wel zwanger moet zijn omdat er een man bij komt, vind ik beledigend tot op het bot. Als ik een kerel was geweest, had niemand dit überhaupt gezegd. Het is dus seksisme in z'n alledaagse, meest irritante vorm", aldus de presentatrice.

De 42-jarige Jinek is feministe en weet dat ze dat vanuit een bevoorrechte positie is. "Ik heb de banen gehad die ik wilde, en het zijn mannen geweest die me op die posities hebben gezet. Maar dat belangrijke stappen in een vrouwencarrière zo snel worden gelieerd aan een man of een zwangerschap, moet stoppen. In de dertien jaar dat ik nu op televisie ben, ging ik nooit in op roddels, maar in dit geval wil ik het toch benoemen, omdat het puur seksisme is. Ik kon niet geloven wat ik zag."

De presentatrice snapt dat ook de interviewer van Nouveau dacht dat ze zwanger was, omdat ze ook van kijkers berichten ontvangt nu ze geen biertje meer drinkt tijdens de uitzendingen. Van kijkers krijgt ze felicitaties omdat ze aan de thee zit. "Dat is sinds de coronamaatregel inging die bepaalde dat je na achten geen alcohol meer mag schenken. Ik drink meestal 0.0-bier, maar het was toch een behoorlijke koude kermis voor mij, kan ik je vertellen. Ik was gehecht aan mijn biertje."