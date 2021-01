Albert Verlinde is maandagavond geïnstalleerd als VVD-raadslid in de gemeente Vught. Wegens de coronamaatregelen was er geen fysieke ceremonie en werd de eed vanuit huis afgelegd. "Het was een eenzaam, maar indrukwekkend moment", vertelt Verlinde aan persbureau ANP.

Normaliter is het beëdigen van raadsleden een feestelijke gebeurtenis in de raadszaal, waar familieleden en vrienden bij aanwezig mogen zijn. "Nu zat ik in mijn huiskamer, samen met twee fotografen. Maar het voelde niet minder bijzonder", aldus Verlinde.

"Het afleggen van de eed is mij gelukt zonder stotteren en zonder autocue", zegt de showbizzjournalist en voormalig theaterproducent lachend. Verlinde koos er bewust voor een eed af te leggen en geen gelofte. "Ik kom toch uit een katholiek nest, dit voelde als iets dat ik wel per se wilde."

Verlinde, die eind vorig jaar zijn vertrek bij Stage Entertainment aankondigde, heeft zich de afgelopen weken voorbereid op zijn nieuwe taak in de gemeentepolitiek. "De VVD is betrokken bij de lokale collegeonderhandelingen. Dus de afgelopen weken zijn we als fractie al regelmatig bij elkaar gekomen. Op die manier heb ik mij al heel veel materiaal eigen weten te maken." Hij laat weten niet in beeld te zijn voor een mogelijk wethouderschap.

Verlinde stond dit najaar als lijstduwer op de kandidatenlijst en had gezegd raadslid te worden als hij 750 stemmen zou krijgen. De VVD-kandidaat kreeg uiteindelijk 406 voorkeursstemmen. Hij besloot de raad toch in te gaan, omdat hij de honderden voorkeursstemmen als een serieus signaal zag. "Het zou als kiezersbedrog voelen als ik hier niets mee zou doen", zei hij toen.

Hij wil zich vooral hard gaan maken voor de belangen van de dorpen Cromvoirt en Helvoirt en voor de cultuur in Vught.