Beyoncé heeft maandag een reeks privéfoto's op haar eigen website gezet. De foto's zijn gemaakt op haar 38e verjaardag in 2019, die de inmiddels 39-jarige zangeres samen met haar gezin vierde.

"2020 heeft ons verdeeld, maar ook samengebracht", schrijft Beyoncé in een begeleidende tekst. "Velen van ons konden hun geliefden niet zien en we hebben te veel verliezen geleden, maar we zijn wel met elkaar verbonden door onze menselijkheid."

In het afgelopen jaar heeft de zangeres veel vreugde- en liefdevolle momenten gekend. "Voor jullie wens ik dat je jezelf en degenen om je heen eer bewijst. Vier dat je een belangrijk individu bent, dat een belangrijke bijdrage levert aan onze mooie wereld."

Op de foto's ontbreekt JAY-Z, de echtgenoot van Beyoncé. Wel zijn haar kinderen Blue Ivy (8), Rumi (3) en Sir (3) te zien.