De Spaanse televisie heeft een foto van ex-koning Juan Carlos vertoond. Op de foto is de voormalige vorst te zien bij een jachthaven. Hij lijkt moeilijk zijn evenwicht te kunnen bewaren en wordt door twee begeleiders ondersteund. Reden voor Spaanse media vraagtekens te plaatsen bij de algehele gezondheid van de in opspraak geraakte ex-koning.

Juan Carlos is vorige week door een Spaanse toerist op camera vastgelegd in Abu Dhabi, waar hij sinds begin augustus verblijft.

De foto die Telecinco liet zien, is pas de tweede opname van Juan Carlos die sinds augustus is verschenen. De eerste toonde zijn aankomst in Abu Dhabi na zijn min of meer gedwongen vertrek uit Spanje. Hij verliet het Europese land om voor zijn zoon en opvolger koning Felipe "de uitoefening van zijn functies te vergemakkelijken". Fysieke afstand zou de associatie tussen vader en zoon verminderen, zo was de gedachte.

Koning Felipe zag het toch al zwakke imago van de Spaanse monarchie verder afbrokkelen door de voortdurende onthullingen van de schimmige financiële handel en wandel van Juan Carlos. De 82-jarige voormalige koning van Spanje is namelijk voor de tweede keer het onderwerp van een corruptieonderzoek. Juan Carlos zou geld hebben witgewassen en belastingen hebben ontdoken.

Onderzoekers kregen onder meer creditcards in het vizier. Daarop staan grote bedragen met een onduidelijke bron. De creditcards worden door Juan Carlos gebruikt.

Koning zegt niet hoe het met hem gaat

Juan Carlos, die in 2019 nog een bypassoperatie onderging, verkeerde voor zijn vertrek al in matige gezondheid. Hij heeft al meer dan zeventien operaties achter de rug. Veel daarvan onderging hij in de afgelopen jaren. Hoe het hem nu vergaat, is niet precies bekend. Het paleis doet daar geen mededelingen over, maar ontkende eind december wel dat Juan Carlos met een coronabesmetting in het ziekenhuis lag.

Volgens Spaanse media heeft hij sinds augustus alleen bezoek gehad van zijn oudste dochter prinses Elena en is er ter gelegenheid van zijn verjaardag ook geen visite te verwachten. De foto versterkt in elk geval het beeld van een ziekelijke man. "Het is zijn triestste verjaardag", concludeerde El Confidencial al voor publicatie van de foto.