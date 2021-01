De erven van zanger Prince hebben volgens de Amerikaanse belastingdienst IRS nog een schuld van zo'n 32,4 miljoen dollar (26,5 miljoen euro) openstaan. De IRS beweert dat de familieleden van de in 2016 overleden zanger zijn erfenis bewust ondergewaardeerd heeft.

TMZ schrijft maandag dat de waarde van de erfenis door de familie op zo'n 80 miljoen dollar is geschat, maar dat die in werkelijkheid dubbel zoveel waard is.

Naast de 32,4 miljoen dollar aan achterstallige belasting zouden de erven van de zanger ook een boete van zo'n 6,4 miljoen dollar moeten betalen, omdat ze over het bedrag hebben gelogen. Een rechter moet daar nog uitspraak over doen.

De erfenis van Prince zorgt al jarenlang voor problemen. De zanger heeft geen testament opgesteld, waardoor er nog altijd mensen claimen recht te hebben op een deel van de erfenis. Ze beweren verre familie van de zanger te zijn.

Na verschillende stamboom- en DNA-onderzoeken werden een jaar na zijn dood zes erfgenamen aangewezen.