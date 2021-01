Samantha Markle, de halfzus van Meghan Markle, brengt op 17 januari haar memoires uit, meldt boekhandelketen Barnes & Noble zondag. Het boek zal zich vooral richten op de band tussen de halfzussen.

Het boek heet The Diary Of Princess Pushy's Sister Part 1. "Soms is de waarheid daadwerkelijk opmerkelijker dan fictie", aldus de boekhandelketen in de aankondiging van het boek, waarvan de release 8 januari is.

Het is niet bekend of en zo ja, wanneer het boek ook uitkomt in Nederland. Ook is nog onbekend of er een Nederlandse vertaling komt van het Engelstalige boek.

In mei 2017 ontkende de 56-jarige Samantha Markle nog de geruchten dat ze bezig zou zijn met een schandaalboek over de relatie met haar 39-jarige halfzus Meghan, die getrouwd is met de Britse prins Harry.

Een jaar daarna bekende ze haar vader Thomas Markle te hebben aangespoord tot het ensceneren van paparazzifoto's die daarna in Britse media werden gepubliceerd. Eveneens in 2018 bood Samantha Markle excuses aan voor tweets die ze over haar zus Meghan had verstuurd.