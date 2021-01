Kickbokser Badr Hari is voor de vierde keer vader geworden, dit keer van een tweeling. Dat laat zijn vrouw Daphne Romani zondag weten op Instagram.

"Zo gezegend met mijn mini-crew", schrijft Romani bij een foto waarop twee paar beentjes te zien zijn. "Ontmoet Nora en Ayden."

De twee hebben al drie dochters: Amber-May (2012), Houda (2016) en Aïcha (2019). Ze trouwden in 2016. Eind november maakte Romani bekend opnieuw in verwachting te zijn.

Hari maakte in 2018 zijn rentree als kickbokser. In december stond hij in de ring in Rotterdam Ahoy tegen Benjamin Adegbuyi. Hij verloor de wedstrijd en liet na afloop aan kickboxpromotiebedrijf GLORY weten "alles rond de feestdagen te laten bezinken". "Daarna zullen we naar de toekomst kijken", zei Timmers, die matchmaker en hoofd talentenscouting is bij GLORY, destijds.