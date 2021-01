Zoë Kravitz en Karl Glusman zijn na minder dan twee jaar huwelijk uit elkaar. De Amerikaanse actrice heeft op 23 december een scheiding aangevraagd, meldt Us Weekly zaterdag op basis van rechtbankdocumenten.

Het stel trouwde in mei 2019 in het geheim. In juni van datzelfde jaar trouwden de twee voor de tweede keer, in het Franse huis van Lenny Kravitz, de vader van Zoë, in Parijs. Ook Lisa Bonet, de moeder van de bruid, was met haar partner en Aquaman-acteur Jason Momoa aanwezig.

Tevens waren collega's en vrienden van het acteurskoppel aanwezig. De tegenspeelsters van Kravitz in de serie Big Little Lies, onder wie Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Shailene Woodley, zagen allemaal hoe ze haar jawoord gaf. Ook actrice en model Cara Delevingne was met haar toenmalige vriendin Ashley Benson van de partij.

De 32-jarige Kravtiz en eveneens 32-jarige Glusman begonnen in 2016 te daten na een ontmoeting via een gemeenschappelijke vriend in een bar. De actrice maakte in november 2018 in een interview met Rolling Stone bekend dat ze eerder dat jaar ten huwelijk was gevraagd.

Kravitz was naast Big Little Lies ook te zien in films als Divergent, Mad Max: Fury Road en de Fantastic Beasts-reeks. Glusman speelde onder meer in de films Nocturnal Animals en Greyhound.