Nicki Minaj deelt voor het eerst foto's van haar zoon

Nicki Minaj deelde zaterdag voor het eerst foto's van haar zoon op Instagram. De zangeres beviel 30 september van haar eerste kind met haar man Kenneth Petty.

"Dank je wel dat je mij hebt gekozen als moeder", schrijft de 38-jarige rapper bij de foto's.

De naam van haar zoon is vooralsnog niet bekend, ze noemt hem in haar post "PapaBear". "Moeder worden is verreweg de meest dankbare baan die ik ooit heb gedaan", schrijft ze op Instagram.

Minaj wenst haar volgers een gelukkig nieuwjaar. "Liefde voor alle superhelden-moeders over de hele wereld. Knuffels voor alle vrouwen die zwanger geweest zijn in deze uitdagende periode."